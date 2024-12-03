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Новости > Трамп захотел включить Канаду в состав США

Трамп захотел включить Канаду в состав США

Агата Кловская
03.12.24 09:10
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Трамп захотел включить Канаду в состав США

Новый президент США Дональд Трамп выдвинул необычную идею. Как передает Fox News, он захотел, чтобы Канада стала 51-м штатом его страны.

Информируется, что политик предложил канадскому премьер-министру Джастину Трюдо на прошлой неделе, что «если тариф, введенный за неспособность справиться с торговыми и миграционными проблемами, уничтожит экономику, то может, ей стоит стать частью США».

Отмечается, что, по словам Дональда Трампа, «Канада подвела США, позволяя большому объему наркотиков и нелегальных мигрантов пересекать границу».

Кроме этого будущий глава государства упомянул дефицит торгового баланса двух стран, достигшего, по его подсчетам, более ста миллиардов долларов.

Также американский лидер заявил глава правительства, что если Канада не сможет разобраться с этими двумя проблемами (дефицитом и границей), то после инаугурации он наложит обещанные торговые пошлины в 25%.

Самого Джастина Трюдо планируют сделать губернатором Канады.

Добавляется, что в ответ на это предложение представители премьер-министра «нервно посмеялись».

Ранее Трамп выбрал спецпосланника по вопросам войны в Украине.

Тэги: США, мир, Канада, Дональд Трамп, Джастин Трюдо

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