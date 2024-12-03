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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 745 700 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 745 700 солдат

Агата Кловская
03.12.24 08:57
66
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 745 700 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 3 декабря.

Сообщается, что были ликвидированы уже 745 700 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 486 танков, 19 419 боевых бронированных машин, 20 976 артиллерийских систем, 1 253 РСЗО, 1 019 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 19 917 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 855 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 30 666 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 627 единиц специальной техники.

Ранее Столтенберг предложил Украине «временно» отказаться от некоторых территорий.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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