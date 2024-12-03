Шольц сделал новое заявление по Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц повторил отказ снарядить Украине дальнобойные ракеты Taurus, заверив Киев в большой военной поддержке. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
«Еще в декабре передадим шестую Iris-T SLM, дальнейшие пусковые установки для Patriot и зенитные танки Gepard. И также в следующем, 2025 году, мы продолжим поставлять ПВО, гаубицы, разведывательные дроны, артиллерию, шесть вооруженных вертолетов-поисковиков», — подчеркнул Шольц.
Он также «обратился» с месседжем к Путину: «У нас долгое дыхание, мы будем стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется».
Канцлер напомнил, что Германия снарядила Украине не только ПВО, но и другое «очень мощное и опасное вооружение», в том числе артиллерийские системы, РСЗО, танки разных видов.
В целом Германия уже вооружила шесть бригад.
Также Шольц заверил, что не будет ни одного решения «об Украине без украинцев», назвав такую позицию принципиальной.
Кроме того, политик добавил, что ФРГ передает необходимую аппаратуру для быстрого восстановления энергосистемы, так что Путину не удастся осуществить циничный план заморозить украинцев, остановить экономику и производство страны.
Напомним, по словам Шольца, Германия не имеет права передавать Taurus.