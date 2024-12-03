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Новости > Шольц сделал новое заявление по Taurus

Шольц сделал новое заявление по Taurus

Александр Панько
03.12.24 10:31
39
Шольц сделал новое заявление по Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц повторил отказ снарядить Украине дальнобойные ракеты Taurus, заверив Киев в большой военной поддержке. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

«Еще в декабре передадим шестую Iris-T SLM, дальнейшие пусковые установки для Patriot и зенитные танки Gepard. И также в следующем, 2025 году, мы продолжим поставлять ПВО, гаубицы, разведывательные дроны, артиллерию, шесть вооруженных вертолетов-поисковиков», — подчеркнул Шольц.

Он также «обратился» с месседжем к Путину: «У нас долгое дыхание, мы будем стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется».

Канцлер напомнил, что Германия снарядила Украине не только ПВО, но и другое «очень мощное и опасное вооружение», в том числе артиллерийские системы, РСЗО, танки разных видов.

В целом Германия уже вооружила шесть бригад.

Также Шольц заверил, что не будет ни одного решения «об Украине без украинцев», назвав такую ​​позицию принципиальной.

Кроме того, политик добавил, что ФРГ передает необходимую аппаратуру для быстрого восстановления энергосистемы, так что Путину не удастся осуществить циничный план заморозить украинцев, остановить экономику и производство страны.

Напомним, по словам Шольца, Германия не имеет права передавать Taurus.

Тэги: Олаф Шольц, Taurus

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