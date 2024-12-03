Шольц объяснил, зачем он звонил Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским объяснил, зачем он недавно звонил российскому диктатору Владимиру Путину, несмотря на то, что последний не желает прекращать войну.

«Ну как разговаривать с человеком, который развязал войну? Ответ на этот вопрос можно легко найти: необходимо иметь четкую позицию, вести предметный разговор и оперировать четкими фактами того, что будет сделано», — объяснил глава немецкого правительства.

По его словам, он разговаривал с главой Кремля Владимиром Путиным в Москве еще до полномасштабного вторжения.

«Разговор был достаточно продолжительный. По многим пунктам мы не приходили к единому мнению. И, насколько я понимаю, развязать эту войну было решено за два года до ее начала, а после последовала целенаправленная работа», — заявил Шольц.

По его словам, именно таким представлялся разговор с Путиным в 2022 году и представляется в этом году, во время недавнего телефонного разговора.

«Я четко выразил мнение, что Украина имеет право быть независимым, суверенным государством, принявшим решение быть частью Европейского Союза. У нее есть своя армия, есть свои Вооруженные силы, и она может стать полноправной в своей независимости. А это значит, что Россия должна прекратить развязанную войну, должна вывести свои войска. Я ему четко об этом сказал», — заверил канцлер.

Он отметил, между ним и Путиным наблюдаются «разногласия» в отношении Украины.

Однако канцлер добавил, что в разговоре речь шла также о том, что Германия не ослабит поддержку Украины. При этом он выразил уверенность, что Украина останется независимым государством и что Германия для этого сделает все от нее зависящее.

Напомним, в ООН объяснили, почему Гутерриш поехал к Путину.