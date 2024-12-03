В «Укрэнерго» сделали заявление об отключениях на вторник, 3 декабря

В «Укрэнерго» проинформировали о графиках ограничения света на 3 декабря, отметив, что в Украине будут действовать до двух очередей отключений.

Время применения и объем мер ограничения будут следующими:

Для бытовых потребителей:

— 07:00 — 08:00 — одна очередь отключений;

— 08:00 — 19:00 — две очереди отключений;

— 19:00 — 21:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут применяться с 6:00 до 22:00.

Причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

В компании заверили, что энергетики работают над тем, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Вместе с тем время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в определенном регионе можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Также в сообщении напомнили, что Укрэнерго определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. В то время как графики отключений для каждой отдельной очереди — определяют облэнерго.

Энергетики призывали потреблять электроэнергию бережливо.

Напомним, в «Укрэнерго» рассказали, вернутся ли зимой плановые отключения света.