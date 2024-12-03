Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В «Укрэнерго» сделали заявление об отключениях на вторник, 3 декабря

В «Укрэнерго» сделали заявление об отключениях на вторник, 3 декабря

Агата Кловская
03.12.24 09:09
112
В «Укрэнерго» сделали заявление об отключениях на вторник, 3 декабря

В «Укрэнерго» проинформировали о графиках ограничения света на 3 декабря, отметив, что в Украине будут действовать до двух очередей отключений.

Время применения и объем мер ограничения будут следующими:

Для бытовых потребителей:

— 07:00 — 08:00 — одна очередь отключений;

— 08:00 — 19:00 — две очереди отключений;

— 19:00 — 21:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут применяться с 6:00 до 22:00.

Причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

В компании заверили, что энергетики работают над тем, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Вместе с тем время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в определенном регионе можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Также в сообщении напомнили, что Укрэнерго определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. В то время как графики отключений для каждой отдельной очереди — определяют облэнерго.

Энергетики призывали потреблять электроэнергию бережливо.

Напомним, в «Укрэнерго» рассказали, вернутся ли зимой плановые отключения света.

Тэги: общество, Укрэнерго, отключение света

Комментарии

Статьи

16.11.24 13:42

Команда Трампа: эротическая модель Элизабет Пипко, властелин тату Пит Хегсет, Илон Маск и другие

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список
02.11.24 18:46

Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.12.24 10:31

Шольц сделал новое заявление по Taurus

03.12.24 10:18

Некоторым украинцам придется вернуть «тысячу Зеленского»

03.12.24 09:51

Украина расширила санкции против России

03.12.24 09:34

Шольц объяснил, зачем он звонил Путину

03.12.24 09:10

Трамп захотел включить Канаду в состав США

03.12.24 08:57

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 745 700 солдат

02.12.24 16:51

Стали известны подробности нового пакета помощи от Германии

02.12.24 16:39

Испанцы выяснили, как древние люди встали на ноги

02.12.24 16:18

Выдвинута еще одна теория происхождения жизни на Земле

03.12.24 09:51

Украина расширила санкции против России

02.12.24 15:31

Столтенберг предложил Украине «временно» отказаться от некоторых территорий

02.12.24 13:07

Шольц в Киеве объявил новые поставки оружия Украине

02.12.24 11:18

Зеленский назвал самый трудный вопрос перед переговорами с РФ

02.12.24 10:10

ЕС весь год будет предоставлять Украине ежемесячно по 1,5 миллиарда евро помощи

02.12.24 09:38

Зеленский предлагает вступление Украины в НАТО без гарантий 5 статьи

02.12.24 09:09

В «Укрэнерго» сообщили об отключении на понедельник, 2 декабря

29.11.24 11:39

Зеленский обратился к украинцам по поводу угроз РФ

29.11.24 09:18

«Укрэнерго» сообщило об отключениях на пятницу, 29 ноября

29.11.24 07:57

Джонсон высказался о перспективе отправки западных военных в Украину

26.11.24 14:20

Обнаружена взаимосвязь между морщинами и деменцией

26.11.24 14:47

Россияне казнили пятерых пленных возле Покровска

29.11.24 07:57

Джонсон высказался о перспективе отправки западных военных в Украину

27.11.24 16:28

Синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев в последние дни осени

28.11.24 20:16

Американцы объяснили, как правильно пить воду

27.11.24 15:34

Европу ждет самая холодная зима с момента вторжения России в Украину

27.11.24 15:14

В Киеве появятся два новых автобусных маршрута

27.11.24 15:24

Правительство приняло актуальное для всех украинцев постановление

26.11.24 12:24

Шольц сделал неожиданное заявление по поводу России

26.11.24 15:39

Биохимик из США развеял популярный миф о хранении продуктов

Фото и Видео
Украина расширила санкции против России
Украина расширила санкции против России
Украина расширила санкции против России
Украина расширила санкции против России
Зеленский планирует поговорить с Шольцем
Зеленский планирует поговорить с Шольцем
Зеленский обратился к украинцам по поводу угроз РФ
Зеленский обратился к украинцам по поводу угроз РФ
На известном аукционе продали ну очень странный лот
На известном аукционе продали ну очень странный лот
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома
Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома
Бриджит Джонс 4. Без ума от мальчишки (2024): трейлер и дата выхода культового фильма
Бриджит Джонс 4. Без ума от мальчишки (2024): трейлер и дата выхода культового фильма
Секретный уровень (2024): трейлер и дата выхода новинки от создателей «Любовь. Смерть. Роботы»
Секретный уровень (2024): трейлер и дата выхода новинки от создателей «Любовь. Смерть. Роботы»
Аномальные ливни затопили Сицилию
Аномальные ливни затопили Сицилию
Элизабет Пипко: эротическая модель станет пресс-секретарем Трампа
Элизабет Пипко: эротическая модель станет пресс-секретарем Трампа
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.