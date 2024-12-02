Стали известны подробности нового пакета помощи от Германии

Сегодня, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал новый пакет военной помощи Киеву. До конца года Украина получит системы противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T и не только. Об этом сообщает Die Rheinpfalz.

Как пишет издание, во время визита в Киев Шольца и президент Украины Владимир Зеленский просмотрели презентацию беспилотников, которые используются в оборонной кампании против России. В частности среди беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) были немецкие дроны от компании Helsing. Еще 4 тысячи БпЛА от этой же компании будут поставлены Украине до конца года.

В том же числе в пакет военной поддержки войдут:

— две системы противовоздушной обороны Iris-T;

— десять основных боевых танков Leopard 1A5;

— 60 боевых машин пехоты M84 и M80 и боевых бронированных машин;

— шесть тысяч неуправляемых и 500 управляемых ракет.

Напомним, Шольц в Киеве объявил новые поставки оружия Украине.