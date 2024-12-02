Столтенберг предложил Украине «временно» отказаться от некоторых территорий

Скорое окончание войны в Украине без территориальных потерь нереально. Возможно, для достижения мира Киеву придется «временно» отказаться от оккупированных территорий. Об этом заявил экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Welt.

«Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не значит, что Украина должна отдать территорию навсегда», — объяснил он свое мнение.

По его словам, важно, чтобы Украина получила гарантию безопасности в обмен на временную уступку территории. Он добавил, что это может быть членство в НАТО, но есть и другие способы вооружить и поддержать украинцев.

Столтенберг поддержал требование президента Украины Владимира Зеленского не уступать России никаких территорий в случае прекращения огня, но считает это маловероятным в связи с военной ситуацией в Украине.

«Нам необходима линия прекращения огня, и, конечно, эта линия в идеале должна включать все территории, ныне контролируемые Россией. Однако мы видим, что в ближайшем будущем это не совсем реалистично», — добавил Столтенберг.

Напомним, Зеленский предлагает вступление Украины в НАТО без гарантий 5 статьи.