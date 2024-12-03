Стало известно, как одиночество влияет на восприятие мира

Эксперты из Колумбийского и Стэнфордского университетов США узнали об одиночестве кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у одиноких людей формируется своеобразное восприятие мира.

В проведенном опыте участвовали более тысячи человек.

Специалисты в ходе эксперимента сопоставили имеющиеся данные и выявили, что одинокие люди обладают уникальными реакциями на крупные культурные феномены.

Выдвигаются три гипотезы: первая – одиночество затрудняет социальные связи; вторая – оно усиливает изоляцию; третья – такие люди способны к более индивидуалистическому мышлению.

Ранее американцы рассказали о жутком последствии одиночества.