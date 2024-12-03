Эксперты из университета Чэнду в Китае поведали об удивительной пользе сыра. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он способствует снижению кровяного давления и увеличению уровня тестостерона, снижая риск приступа апноэ во сне.

Такие результаты были получены после оценки пищевых привычек и качества сна четырехсот тысяч британцев.

Поясняется, что апноэ представляет собой расстройство, при котором во время сна у человека неоднократно останавливается дыхание, что может приводить к храпу и серьезным проблемам со здоровьем.

При этом одной из наиболее распространенных форм данного заболевания является синдром обструктивного апноэ сна, для которого характерно сужение и расслабление стенок горла.

Так, сообщается, что в Великобритании от умеренной или тяжелой формы такого заболевания страдают около 3,9 миллиона человек, но реальное количество больных может быть выше из-за недостаточной диагностики.

До этого полагалось, что молочные продукты, в том числе сыр, усиливают храп, поскольку способствуют увеличению выработки слизи, которая может блокировать дыхательные пути.

Впрочем, сейчас было установлено, что сыр, наоборот, способен снижать кровяное давление и повышать уровень тестостерона, что, позитивно влияет на качество дыхания во время сна.

Информируется, что хотя не все храпящие страдают от апноэ сна, громкий храп может служить сигналом о его наличии.

Ученые акцентируют важность дальнейших исследований, поскольку роль питания в развитии апноэ сна до сих пор была малоизученной.

Полагается, что связь между потреблением сыра и снижением риска заболевания может оказаться важной для его профилактики.

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