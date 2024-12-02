В МОН объяснили, как студентам-мужчинам и преподавателям уехать за границу

С 2024 года украинские ребята-студенты и преподаватели могут выезжать за границу по международным программам. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

«Для выезда военнообязанных научно-педагогических работников нужно письмо МОН в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть возможность пересечения границы. С 1 января по 30 сентября 2024 года министерство подготовило 1297 таких писем. За этот период вовремя не вернулся из-за границы лишь один научно-педагогический работник», — рассказал он.

Относительно студентов-юношей Винницкий напомнил, что с начала полномасштабной войны они не могли выезжать за границу для участия в международных учебных программах. Однако с 2024 года они получили возможность выезда для обучения в заведениях высшего образования.

По словам заместителя министра образования, украинские ЗВО с 1 января по 1 апреля 2024 года направили 561 студента за границу для участия в программах академической мобильности, из-за границы вернулись все без исключения мужчины-студенты.

Напомним, украинских студентов обяжут проходить военную подготовку с 2025 года.