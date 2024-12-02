Стало известно, сколько украинцев за сутки подали заявок на «тысячу Зеленского»

Более 2,5 миллиона украинцев подали заявления о «Зимней е-Поддержке» 1 декабря. Это рекорд для цифровых сервисов. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По цифрам:

— на детей подали 551 000+ заявлений;

— 64% пользователей женщины, 36% — мужчины;

— средний возраст — 30-40 лет.

Как известно, с 1 декабря украинцы уже могут подаваться на выплату 1000 гривен по программе «Зимняя е-Поддержка».

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025 года, а получить ее можно через:

— мобильное приложение «Дія»: с 1 декабря 2024 года;

— «Укрпочту»: с 4 декабря 2024 года;

— банки-партнеры: с 10 декабря 2024 г.

Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги. Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.

Напомним, ЕС весь год будет предоставлять Украине ежемесячно по 1,5 миллиарда евро помощи.