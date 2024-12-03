Опровергнут миф о тестостероне

Эксперты из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) опровергли миф о тестостероне. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что суточные колебания уровня гормона тестостерона влияют не на сексуальное влечение, а на романтическое поведение.

До этого считалось, что его уровень у мужчин прямо связан с их половым влечением, но вот результаты новой работы ставят под сомнение эту гипотезу.

Ученые провели опыт, во время которого в течение месяца ежедневно измеряла уровень тестостерона и сексуальное влечение у 41 мужчины.

Подопытные при этом заполняли опросники о своих желаниях, фантазиях и действиях, направленных на поиск партнера.

В результате специалисты не обнаружили существенной взаимосвязи между уровнем тестостерона и интенсивностью полового влечения у здоровых мужчин.

Добавляется, что единственная корреляция, зафиксированная учеными, коснулась одиноких участников и заключалась в том, что высокий уровень тестостерона был связан с большей активностью в попытках ухаживания в дни, когда мужчины общались с потенциальными партнерами, но такая связь оказалась недостаточно убедительной для окончательных выводов.

Ранее ученые объяснили, почему нужно побольше двигаться.