Опровергнут миф о вреде говядины

Эксперты из университета штата Индиана в США поведали о том, так ли вредна говядина. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что умеренное употребление говядины в пищу (около 161 грамма в день) практически не оказывает влияния на биомаркеры сердечнососудистых заболеваний, такие как уровень холестерина и кровяное давление.

Ранее считалось, что употребление говядины (как и других видов красного мяса) связывается с худшими показателями здоровья сердца.

Сейчас же специалисты провели мета-анализ двадцати ранее опубликованных научных работ, которые включали как здоровых людей, так и пациентов с различными заболеваниями, такими как гипертония и диабет.

В итоге было установлено, что умеренное ежедневное употребление говядины не оказывает значительного влияния на большинство показателей, связанных с липидами и липопротеидами, таких как общий холестерин, холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), триглицериды и другие.

Впрочем, как указывается, подобное мясо немного повышает уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), что может быть связано с увеличением риска сердечнососудистых заболеваний, однако оно не повышает кровяное давление.

Информируется, что нарушения в регуляции уровня холестерина и триглицеридов могут способствовать развитию атеросклероза и ишемической болезни сердца, а гипертония – инсульта и инфаркта.

Сообщается, что для более полного понимания влияния говядины на здоровье требуется проведение дополнительных исследований, которые будут учитывать другие кардиометаболические факторы, такие как уровень воспаления и резистентность к инсулину.

Обращается внимание внимание на высокую питательную ценность необработанной говядины.

Резюмируется, что подобное мясо является хорошим источником белка и микроэлементов, подходящих для сбалансированной диеты.

Ранее стало известно, какой рис – самый полезный.