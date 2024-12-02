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Новости > Российские войска в Сирии вышли из Хамы и бегут из Дамаска, — ГУР

Российские войска в Сирии вышли из Хамы и бегут из Дамаска, — ГУР

Александр Панько
02.12.24 13:39
127
Российские войска в Сирии вышли из Хамы и бегут из Дамаска, — ГУР

Российские силы в Сирии вышли из города Хама. Также войска и дипломаты РФ срочно эвакуируются из Дамаска. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Как отмечает разведка, оппозиционные силы активно продвигаются на юг Сирии, прошли первые бои в городах Хама, Хомс и Сувейда.

ГУР сообщило, что российские войска сбежали из Хамы и эвакуировались на базу «Хмеймим». Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Башара Асада.

«В Дамаске начались первые вооруженные беспорядки — российские военные и дипломаты аврально и срочно начали покидать столицу Сирии», — говорится в сообщении.

ГУР добавляет, что россияне также сбежали с военной базы в городе Хан-Шейхун, оставив там значительный арсенал вооружений и техники. 1 декабря российская авиация нанесла удары в районах Хан-Шейхуна. Цель атаки — уничтожить технику РФ, которая перешла к оппозиционным силам.

Как отмечала разведка, получила огласку новость об отставке командующего контингентом РФ генерала Киселя. В Москву «на ковер» также отозвали полковника Вадима Байкулова, командовавшего подразделением российских спецназовцев. Он должен объяснить Кремлю, почему подчиненный ему личный состав понес потери убитыми, а военная техника в Алеппо была захвачена.

Напомним, Асад прервал «молчанку» по ситуации в Сирии после наступления повстанцев.

Тэги: Россия, Сирия, войска, Дамаск, Хама

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