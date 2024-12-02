Шольц в Киеве объявил новые поставки оружия Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц, прибывший утром 2 декабря в Киев, анонсировал предоставление нового пакета военной поддержки Украины в размере 650 млн евро. Об этом политик написал в соцсети Х.

«Германия останется сильнейшим поклонником Украины в Европе. Во время встречи с Владимиром Зеленским я объявлю о дополнительных вооружениях на сумму 650 млн евро, которые должны быть поставлены в декабре», — заявил Шольц.

Канцлер Германии подчеркнул, что «Украина может на нас положиться».

«Мы говорим то, что делаем. И мы делаем то, что говорим», — заявил Щольц.

Напомним, Германия до конца года передаст Украине шестую систему IRIS-T.