Выдвинута еще одна теория происхождения жизни на Земле

Международная группа выдвинула новую теорию происхождения жизни на Земле. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые изучили роль сульфидов железа в формировании жизни на нашей планете.

Оказалось, что данные соединения могли катализировать превращение углекислого газа в органические молекулы под действием водорода и солнечных лучей.

Поясняется, что до этого главное внимание уделялось только глубоководным гидротермальным источникам, однако новая работа установила, что наземные горячие источники, богатые минералами и химическими веществами, также могли способствовать зарождению жизни.

Специалисты рассказали следующее: «Сульфиды железа, такие как макиннавит, функционируют как современные ферменты, ускоряя реакции карбонового цикла в условиях горячих источников».

В ходе эксперимента исследователи синтезировали наночастицы сульфидов железа, добавив к ним элементы, характерные для горячих источников: марганец, никель, титан и кобальт.

В итоге выяснилось, что марганец-допированные соединения проявляют наиболее высокую активность при температурах 120 градусов, особенно под воздействием ультрафиолета и водяного пара.

При этом анализ с помощью инфракрасной спектроскопии продемонстрировал, что реакция шла через обратный водно-газовый цикл: углекислый газ превращался в монооксид углерода, а потом в метанол.

Добавляется, что расчеты по методу функционала плотности подтвердили, что марганец снижает энергию активации реакции и усиливает передачу электронов, повышая ее эффективность.

Информируется: «Горячие источники на ранней Земле могли быть местом первого органического синтеза и имели все необходимые условия для возникновения жизни».

Ожидается, что данное открытие также поможет изучить роль подобных химических процессов в поиске жизни на других планетах, где могут существовать аналогичные горячим источникам условия.

Ранее был найден новый вид древнего человека.