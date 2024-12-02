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Новости > Глобальное потепление буквально убивает обезьян

Глобальное потепление буквально убивает обезьян

Агата Кловская
02.12.24 13:17
142
Глобальное потепление буквально убивает обезьян

Эксперты из Мичиганского университета в США бьют тревогу. Стало известно, что случилось.

В их отчете говорится о том, что иммунная система диких обезьян-капуцинов слабеет из-за глобального потепления.

Ученые проанализировали состояние здоровья диких приматов в заповеднике Табога на территории Коста-Рика, подвергавшихся воздействию температуры выше 30 градусов в течение двух недель.

У этих животных было выявлено падение общего уровня иммунитета.

Такие выводы специалистов базировались на изучении мочи капуцинов, измеривших концентрацию биомаркера неоптерина.

Было установлено, что иммунитет обезьян снизился после четырнадцати дней жаркой погоды, причем наибольший негативный эффект отметили у юных особей с неокрепшей адаптивной иммунной системой.

Поясняется, что адаптивная иммунная система представляет собой компонент иммунной системы, который распознает определенные патогенны, а на развитие этого процесса у молодых животных уходит время, иногда до нескольких лет.

Американцы рассказали: «Капуцины считаются универсальным видом, потому что они живут во многих разных местах с разным климатом и разнообразной экологией. Они успешные универсалы».

Добавляется: «Это еще один тревожный момент в результатах: я не могу поверить, что мы наблюдаем это у капуцинов. Они довольно выносливы».

Ранее было обнаружено еще одно сходство между человеком и обезьяной.

Тэги: ученые, климат, мир, наука, обезьяна, глобальное потепление

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