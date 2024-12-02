Стало известно, чем полезна фаза медленного сна

Эксперты из университета Уильяма Марша Райса в США выяснили, чем полезна фаза медленного сна. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что она помогает мозгу эффективнее обрабатывать информацию и справляться с визуальными задачами.

Ученые провели ряд опытов на макаках, чтобы изучить влияние фазы NREM (медленного сна) на работу мозга: животным предлагалось выполнить задачи на распознавание визуальных объектов до и после короткого 30-минутного сна.

В период сна исследователи фиксировали активность нейронов в трех ключевых зонах мозга: первичной зрительной коре, средней зрительной коре и дорсолатеральной префронтальной коре.

Добавляется, что использование многоэлектродных массивов позволило точно отслеживать активность тысяч нейронов.

Оказалось в итоге, что макаки, которые успели поспать, значительно улучшили свои результаты при выполнении визуальных задач.

У особей, находившихся в состоянии спокойного бодрствования, таких изменений не наблюдалось.

Было отмечено также увеличение активности низкочастотных дельта-волн и синхронизацию работы нейронов различных участков коры головного мозга во время сна.

Сказано, что после пробуждения нейроны стали функционировать более автономно, что способствовало улучшению обработки информации.

Выяснилось, что такой эффект можно было воспроизвести у бодрствующих животных при помощи низкочастотной электрической стимуляции зрительной коры.

Уверяется, что данное открытие дает надежду на создание методов улучшения когнитивных функций без необходимости полноценного сна, что может оказаться полезным в условиях современной жизни, где недостаток сна стал распространенной проблемой.

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