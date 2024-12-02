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Новости > Испанцы выяснили, как древние люди встали на ноги

Испанцы выяснили, как древние люди встали на ноги

Агата Кловская
02.12.24 16:39
102
Испанцы выяснили, как древние люди встали на ноги

Эксперты из Барселонского университета и университетской школы Жимбернат в Испании рассказали, как древние люди встали на ноги. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, как древние предки человека перешли к передвижению на двух ногах, или к двуногости.

Ученые проанализировали, как перемещались некоторые виды ископаемых гоминидов (семейства приматов, включающего людей и человекообразных обезьян).

Специалисты использовали 3D-моделирование для анализа и сравнения устройства двигательных мышц.

Это дало возможность с большей точностью идентифицировать и сравнивать места прикрепления плечевой и трехглавой мышц плеча в проксимальном эпифизе локтевой кости, анатомической области, которая имеет решающее значение для древесного передвижения.

Оказалось, что особи австралопитеков и парантропов сочетали прямохождение с лазаньем по деревьям.

Добавляется, что сейчас подобным образом премещаются обезьяны бонобо.

Полученные результаты говорят о наличии древесного передвижения у пока малоизвестного вида Australopithecus sediba, а также у ископаемого гоминина Paranthropus boisei, способ передвижения которого вызвал определенные научные споры.

Сообщается, что существующие различия в пропорциях областей прикрепления у людей и человекообразных приматов (из-за разных типов передвижения) тоже могут быть связаны со степенью развития мышц, прикрепленных к этим областям.

Выяснилось, что большинство видов рода Homo, к которому принадлежат и современные люди, не имеют анатомических приспособлений для древесного передвижения.

Резюмируется, что такая иформация открывает новый сценарий в изучении эволюционной линии человека для получения информации о типе перемещений в пространстве, типичном для данного ископаемого вида, который сохраняет эти зоны прикрепления мышц.

Ранее ученые рассказали, как эволюционировал мозг человека.

Тэги: ученые, мир, эволюция, наука

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