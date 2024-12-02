Homo juluensis: найден новый вид древнего человека

Эксперты из Гавайского университета в Маноа (США) нашли новый вид древнего человека. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что это Homo juluensis.

По их словам, данный вид может включать в себя денисовцев – малоизученных и вымерших родственников неандертальцев и современных людей.

Удалось установить, что Homo juluensis жил примерно триста тысяч лет назад в Восточной Азии, где охотился на диких лошадей небольшими группами, изготавливал каменные орудия и, возможно, обрабатывал шкуры животных, чтобы выжить, прежде чем исчезнуть около пятидесяти тысяч лет назад.

Поясняется, что данная гипотеза базируется на изучении и классификации человеческих окаменелостей из Китая, Кореи, Японии и Юго-Восточной Азии.

Отмечается, что проведенное исследование проясняет ископаемые останки гомининов, которые, как правило, включают в себя все, что нельзя легко отнести к Homo erectus, Homo neanderthalensis или Homo sapiens.

Ведущий автор научной работы, профессор Кристофер Бэ рассказал: «Хотя мы начали этот проект несколько лет назад, мы не ожидали, что сможем предложить новый вид гомининов (предков человека), а затем организовать ископаемые останки гомининов из Азии в различные группы. В конечном итоге это должно помочь в научной коммуникации».

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