Эксперты из университета Лидса и Оксфордского университета в Великобритании сообщили о пользе алкоголя. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что умеренное употребление алкоголя связано с более низким риском ревматоидного артрита.

В то же время, по их словам, чай способен увеличить шансы развития этой болезни.

Поясняется, что ревматоидный артрит представляет собой распространенное аутоиммунное заболевание, вызванное ошибочной атакой иммунной системой здоровых клеток.

Добавляется, что его симптомы включают боль в суставах и скованность, отек и трудности с захватом или удержанием предметов.

При этом он может привести к долгосрочной инвалидности, но ранняя диагностика и лечение могут значительно смягчить последствия.

В ходе опыта ученые оценили тридцать работ, охвативших около десяти тысяч людей с ревматоидным артритом в 2000-2024-х годах.

Оказалось в итоге, что некоторые диетические факторы, включая жирную рыбу и витамин D, могут играть защитную роль и помогать людям останавливать развитие болезни.

Информируется, что питание с большим количеством злаков, включая цельные зерна и хлопья для завтрака и фрукты, похоже, связано с более низким риском ревматоидного артрита, в то время как употребление большего количества чая может быть связано с более высоким риском.

Сообщается, что употребление двух единиц алкоголя в неделю (эквивалент пинты слабого пива или лагера или стандартного бокала вина) может иметь защитный эффект, но чрезмерное потребление увеличивает риск развития артрита.

Отмечается, что защитный эффект алкоголя снижался при более высоком потреблении, полностью исчезая при употреблении примерно 7,5 единицы алкоголя в неделю (около четырех пинт некрепкого пива, лагера или сидра в неделю или 3,5 стандартных бокала вина).

Исследователи рассказали: «Хотя каждая выпитая чашка чая в день увеличивала риск артрита на 4%, базовый риск от употребления чая был низким, что означает, что даже при увеличении на 4% общий риск оставался незначительным. Чай имеет много преимуществ для здоровья, и люди должны учитывать свой общий рацион и образ жизни при выборе того, что есть и пить».

Ранее корейцы выявили еще одно последствие употребления алкоголя.