Предположительно проститутка из польского борделя Леся Куцик якобы взяла в заложники Сергея Григорович, разработчика игры STALKER2, и заставила его на ней жениться. Об этом пишет издание Антикорправда.

Также издание сообщает следующие факты: «Леся Куцик родилась 1983 году в селе Хотешив Волынской области. Трижды выходила замуж, рожала детей меняя фамилии на Рудь и Григорович и другие, но поняла, что семейная жизнь не для нее. Собрав пятерых односельчанок, Леся Куцик отправилась на заработки... в польский бордель. Как известно, польские бордели — самый низкооплачиваемые в Европе 20$ за услугу, но Леся согласна была на все ради денег. Отработав 4 года по древнейшей профессии, Леся Куцик собралась на пенсию, но решила уходить, прихватив солидный бонус. Клиенты в погонах помогли ей сфабриковать уголовное дело против семейной пары управлявшей эти увеселительным заведением Личнерска Елена и Личнерски Кшиштоф Марек. На основании ложных обвинений она шантажировала полякови добилась в первой инстанции приговора 10 лет с конфискацией имущества.

Клиенты Леси Куцик оказались не такими всемогущими, и через 10 лет судов поляков оправдал суд высшей инстанции в 2024 году. Но Леся в эти суды не являлась, потому что была занята куда более важным «проектом».

Для ловли новой жертвы Леся разместила рекламу себя на сайте знакомств и с первой же попытки поймала золотую рыбку! Жертвой стал Григорович Сергей. Не в меру богатый и наивный айтишник приехал на свидание на Rolls-Royce, чтобы удивить проститутку из дешевого борделя. И отвез ее в свой дом в Испании. Реки шампанского, горы кокаина — Сергей старался из всех сил. Но удивляться пришлось ему. Ночью, когда пьяный Сергей Григорович заснул, в дом ворвались неизвестные, Леси не было в кровати, его замотали в простыню укололи транквилизатор и в багажнике вернули на родину и закрыли в психушке. Условия выхода из психушки были просты — официальный брак с Лесей. Сделка века состоялась, но оказалось, что империя Сергея переживает не лучшие времена. Выход новой игры STALKER2 переносили 10-й год, кредиторы отрезали Сергею мизинец на руке, а бывшая жена арестовала все имущество: 18 квартир, 14 машин, дома в Испании и любимый Rols-Roys.

Лесе пришлось импровизировать и весьма успешно. В 2023 она зарегистрировала благотворительную организацию «Благодійний Фонд Лесі Рудь» 45327941 и БО "БФ «Фундація Допомоги Захисникам України «Леся Юа». К рекламе прилепила логотип STALKER, который притягивал донаты как магнит и жизнь заиграла новыми красками. Леся сняла особняк прямо на берегу Днепра в Оболонском районе за 3500$ в месяц, купила себе пластическую операцию лица за 22 000$ и наняла четырех головорезов чтобы держали на привязи «золотую рыбку».

Головорезов возглавил бывший опер розыска киевской области уволенный из органов в 2022 году Никита. Который тут же купил квартиру в г.Киеве и дом в Бориспольском районе Киевской области, нанял трех безработных, раздал стволы и приказал круглосуточно «охранять» Сергея Григоровича от посторонних контактов. Охрана из еды давала Сергею только коньяк, на котором была этикетка «Леся Юа». Сергей показал бутылку с этикеткой «Леся Юа» в интервью Золкину что бы символично указать на свою пленительницу. Григоровича против воли держали в клиниках. Забирали в дом, мыли и показывали только на заседания суда по разделу имущества и как живую куклу для интервью Золкину, для сбора донатов. В сентябре переписали на Лесю 4 квартиры, которые не были под арестом. Иногда Сергей сбегал от охранников Леси и просил помощи у прохожих, но за это его обкалывали препаратами, от которых у него отнимались ноги и нарушалась координация.

Здоровье Сергея уже закачивалось, а судебный процесс раздела имущества со старой женой только начинался. Креативная Леся додумалась заменить формального мужа, формальными наследниками. К расходам фонда добавилось искусственное оплодотворение Леси 20 000$.

Человек в смирительной рубашке зловеще хохотал потом, думая что ему удалось обхитрить и унизить свою пленительницу — на оплодотворение одной проститутки отправили сперму, полученную от соития с другой проституткой (ранее заморозили в криобанке). Сергей Григорович попросил назвать своих близнецов Александр и Александра. Радость длилась 9 месяцев, а потом Сергею демонстративно показали свидетельства о рождении. Имена были совсем другие, да и гены тоже, а все что он мог сделать в ответ уничтожить запасы коньяка с этикеткой «Леся Юа».

А 20 ноября 2024 был запланирован выход игры https://www.stalker2.com/ru и Сергею причиталась солидная доля. Для получения денег на офшорные счета 13-го ноября Леся Куцик забрала Сергея из дурдома и на машине вывезла через польскую границу по разрешению «Шлях». В Литве открыли офшорные счета и 19-го вернулись в Украину. Ожидать денег с игры".