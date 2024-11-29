Голливудский актер Дольф Лундгрен объявил о победе над раком после 9 лет борьбы

Дольф Лундгрен, звезда мирового кинематографа, сообщил, что победил рак после почти десятилетия борьбы.

В Instagram актер поделился видео из больницы, где видно, как он завершает курс лечения. Лундгрен отметил, что благодаря малоинвазивной процедуре удалось уничтожить последнюю опухоль в легких.

Рак у Дольфа был впервые диагностирован в 2015 году. Врачи обнаружили у него опухоль в почке, которую успешно удалили. Однако в 2020 году заболевание вернулось, а метастазы распространились на легкие, печень и желудок. По словам актера, на определенном этапе его шансы на выздоровление оценивались только в 20%.

Несмотря на сложный период, Дольф не сдавался, проходя многочисленные курсы химиотерапии и дополнительные обследования. В настоящее время медики подтвердили, что раковых клеток в его организме больше нет.

«Новости о здоровье: наконец-то я избавился от рака, с благодарностью и надеждой на светлое будущее. Спасибо за вашу постоянную поддержку. Это был трудный путь, который действительно научил меня жить здесь и сейчас, наслаждаться каждым мгновением жизни», — написал Лундгрен.

Поклонники со всего мира поздравили актера с победой, подчеркивая его силу духа и твердую веру в выздоровление.

Напомним, умерла актриса из сериала «Друзья».