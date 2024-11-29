Экологи бьют тревогу: редкая птица оказалась под угрозой вымирания

Королевское общество защиты птиц (RSPB) заявило об угрозе вымирания тонкоклювого кроншнепа — прибрежной птицы отряда бекасовых. Об этом сообщает IFL Science.

Отмечается, что эта птица когда-то обитала в Сибири. Когда другие птицы летели на юг к тропикам или даже Австралии, эти пернатые проводили отдых на Средиземном море.

Авторы исследования считают, что это «может казаться удачным выбором», учитывая то, что происходит с тропическими лесами.

«Это первое известное вымирание вида птиц с материковой Европы, Северной Африки и Западной Азии», — говорится в заявлении RSPB.

Ученые утверждают, что последнее подтвержденное наблюдение вида этих птиц произошло в 1995 году в Марокко. Некоторые виды, которые считались вымершими, были вновь найдены, иногда в регионах, где они, по данным ученых, они ранее не обитали.

По словам соавтора исследования Николы Крокфорд, это одна из самых трагических историй, связанных с сохранением природы за столетие: «Как мы можем ожидать, что страны за пределами Европы выступят за свой вид, когда наши сравнительно богатые страны потерпели неудачу?».

Напомним, из-за ухудшения климата и экологии в мире ожидается резкий рост смертности.