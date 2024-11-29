Глава Минобороны РФ прибыл в КНДР

В Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) сегодня, 29 ноября, прибыл с визитом министр обороны РФ Андрей Белоусов. Российский чиновник планирует, в частности, встречу с военно-политическим руководством Северной Кореи. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве страны-агрессора заявили, что российского чиновника в КНДР встречали в аэропорту Сунан, расположенном в пригороде Пхеньяна.

Белоусов уже встретился с северокорейским коллегой министром обороны КНДР генералом армии Але Гван Чхолем.

Как рассказали в Минобороны РФ, у Белоусова «в ходе официального визита запланировано проведение встреч с военным и военно-политическим руководством КНДР».

Напомним, КНДР может отправить в Россию до 100 тысяч военных.