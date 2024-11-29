Сильная Украина даст Трампу больше шансов добиться от России мирного соглашения, — Business Insider

По мнению аналитиков, у Дональда Трампа может быть больше шансов склонить Россию к переговорам и достичь мирного соглашения, если он поставит Украину в сильное положение, пишет Business Insider.

Как напоминает издание, Трамп заявил, что его приоритетом является прекращение войны в Украине. При этом он назначил специальным посланником по войне в Украине отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога, который ранее предлагал передать оккупированную украинскую территорию России.

«Однако военные и политические лидеры Европы предупреждают, что сделка, в результате которой Россия получит слишком много, скорее всего, станет лишь прелюдией к дальнейшему конфликту», — пишет BI.

Как отмечают аналитики, значимое мирное соглашение может быть достигнуто только при поддержке Украины и обеспечении ей возможности вести переговоры с позиции силы.

Так, Джон Лаф, младший научный сотрудник программы по России и Евразии в Chatham House, считает, что отказ от Украины, и, как следствие, стратегическое продвижение России в Европе, может выставить Трампа слабым и подтолкнуть главных глобальных конкурентов США.

Вместо этого, говорят эксперты, Украина должна быть поставлена в положение, позволяющее сдерживать Россию.

«Любая сделка все равно будет предполагать поддержку США в той или иной форме для поддержания мира. Украине необходимо поддерживать эффективные вооруженные силы, чтобы сдерживать дальнейшую российскую агрессию», — говорит Лаф.

Эвелин Фаркас, исполнительный директор Института Маккейна в Вашингтоне, отметила, что у Путина не будет стимулов добиваться мира с Украиной, если он сочтетт, что поддержка Киева ослабевает. В то же время угроза Трампа предоставить Украине все необходимое для отвоевания территории и удержания российской территории «окажет давление на Путина, потому что эта война не пользуется популярностью в России», — сказала Фаркас.

«Если он решит, что время на стороне Украины, а значит, президент Трамп поддержит Украину, то у него появится больше мотивации для заключения сделки. В конечном итоге достижение прочного мира в Украине будет зависеть от сдерживания России, а не от ухода», — отмечает она.

Напомним, НАТО и Трамп убедят Путина сесть за стол переговоров.