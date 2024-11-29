Кипр тоже хочет вступить в НАТО

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что его страна желает стать членом НАТО. По его словам, ведутся переговоры с Вашингтоном о возможностях вступления в Альянс.

Однако не решена проблема вето со стороны Турции.

Политик отметил, что отказ Турции признавать Республику Кипр препятствует модернизации Национальной гвардии и ограничивает возможности приобретения военной техники.

По его словам, Кипр уже начал переговоры с США и ЕС, нацеленные на укрепление обороноспособности страны.

Так, сообщается, что ведутся консультации по модернизации военно-морской базы с ЕС и военно-воздушной базы с США.

Впрочем, для включения нового члена в НАТО требуется согласие всех 32 стран.

Как известно, разделение Кипра сохраняется с 1974-го года, когда Турция оккупировала северную часть острова.

Никос Христодулидис рассказал: «Мы используем все возможности, которые предоставляют США, НАТО и ЕС».

Ранее Польша оценила вероятность отправки войск НАТО в Украину.