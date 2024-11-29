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Новости > Корейцы выявили еще одно последствие употребления алкоголя

Корейцы выявили еще одно последствие употребления алкоголя

Агата Кловская
29.11.24 14:51
265
Корейцы выявили еще одно последствие употребления алкоголя

Эксперты из Медицинской школы Пусанского национального университета в Южной Корее назвали еще одно последствие употребление алкоголя. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у пьющих спиртное людей вероятность развития андрогенетической алопеции незначительно повышена.

Поясняется, что андрогенетическая алопеция представляет сбой обусловленное наследственностью поредение волос, в основе которого лежит прогрессирующее уменьшение волосяных фолликулов.

Данное заболевание выступает самой распространенной формой выпадения волос как у мужчин, так и у женщин.

Указывается, что, невзирая на то, что болезнь в первую очередь обусловлена генетическими и гормональными факторами, в качестве потенциальных причин также рассматриваются такие факторы образа жизни, как курение, диета и стресс.

В то же время, по словам ученых, вопрос о том, может ли употребление алкоголя вызывать выпадение волос или усугублять его, остается открытым.

Исследователи провели мета-анализ ранее опубликованных научных работ на тему связи заболевания с влиянием спиртного.

В итоге оказалось, что у людей, употребляющих алкоголь, вероятность возникновения АГА может быть немного выше, чем у непьющих.

Подчеркивается, что подобную связь нельзя было назвать статистически значимой.

Предполагается, что ацетальдегид, побочный продукт метаболизма алкоголя, может негативно влиять на иммунную среду кожи головы, тем самым способствуя развитию алопеции.

Ранее были названы неочевидные опасные последствия употребления пива.

Тэги: ученые, алкоголь, здоровье, мир, наука

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