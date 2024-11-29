Обнаружено еще одно сходство между человеком и обезьяной

Эксперты из Невшательского университета в Швейцарии нашли еще одно сходство между человеком и обезьяной. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что способ, которым мозг человекообразных обезьян упорядочивает визуальные события, схож с таковым у людей.

Поясняется следующее: «Наблюдая за тем, как кошка гонится за мышью, люди попеременно смотрят на кошку и мышь, используя информацию для соединения их в то, что называется отношениями агент-пациент, где кошка выступает в роли субъекта, а мышь в роли объекта. Этот когнитивный механизм считается одной из основ эволюции человеческого языка».

Стремясь узнать, способны ли человекообразные обезьяны определять отношения субъект-объект, специалисты показали 84 коротких видеоклипа пяти шимпанзе, двум гориллам и двум орангутангам.

Кроме этого швейцарцы оценили поведение четырнадцати взрослых людей и детей во время просмотра роликов.

В итоге оказалось, что как обезьяны, так и взрослые люди обращают больше внимания на субъекты и объекты, чем на фоновые детали.

Добавляется, что данное внимание усиливается, когда на экране появляется еда.

Было установлено, что люди обычно сосредотачивались на движущихся объектах, тогда как обезьяны проявляли интерес и к фону, но шестимесячные младенцы, в отличие от взрослых, больше обращали внимание на фон, чем на взаимодействие субъектов и объектов.

Информируется, что новое открытие подтверждает, что способность различать роли в событиях это важный элемент когнитивной эволюции, которая могла развиться задолго до появления языка.

Резюмируется, что выделение ролей агента и пациента в событиях не является уникальной особенностью человека.

Ранее швейцарцы узнали о шимпанзе кое-что интересное.