Французы перечислили продукты, которые могут спровоцировать псориаз

Эксперты из больницы Анри Мондора во Франции рассказали, которые могут спровоцировать псориаз. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что богатые сахаром, жирами и крахмалом фабричные продукты с высокой степенью переработки могут стать провокаторами псориаза.

Поясняется, что ультра-обработанные продукты в основном состоят из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов.

По словам ученых, подобная еда содержит насыщенные жиры, крахмал, добавленные сахара и множество добавок, которые усиливают ее вкусовые качества и продлевают срок хранения. К ним относятся красители, эмульгаторы, ароматизаторы и стабилизаторы.

Добавляется, что примерами ультра-обработанных продуктов могут быть фастфуд, упакованная выпечка, сладкие хлопья, готовые к употреблению или разогреву продукты, а также мясное ассорти.

Увы, но, как предупреждают специалисты, частое употребление подобных продуктов достоверно повышает риск развития различных патологий, таких как диабет второго типа, рак, сердечнососудистые заболевания и воспалительные заболевания кишечника.

Желая узнать, как такая еда влияет на здоровье кожи, французы оценили данные 18,5 тысяч местных жителей, информацию о рационе и здоровье которых собирали с конца 2021-го по середину 2022-го года.

Указывается, что из них 1 825 человек страдали псориазом, а в 802 случаях заболевание считалось активным.

Оказалось, что люди с обострениями псориаза на 36% чаще, чем здоровые подопытные, злоупотребляли ультра-обработанными продуктами.

Резюмируется, что подобная связь сохранялась даже после учета других факторов, таких как потребление алкоголя, индекс массы тела и другие заболевания в анамнезе.

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