Названы самые умные породы кошек

Эксперты из Хельсинкского университета в Финляндии рассказали, какие породы кошек являются самыми умными. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что это абиссинская, бенгальская и бирманская породы кошек.

В опыте участвовали 4,3 тысячи кошек.

Именно данные породы животных показали наилучшие результаты по показателям интеллекта.

Ученые объясняют высокий уровень их интеллекта длительным эволюционным развитием.

Сказано, что адаптация к разнообразным условиям жизни способствовала формированию у этих кошек не только развитых когнитивных способностей, но и гибкости поведения.

Добавляется, что данные породы также проявляют высокий эмоциональный интеллект и быстро адаптируются к новым условиям и средам обитания.

Указывается на то, объективная оценка интеллекта животных всегда представляет собой сложную задачу.

Сообщается, что хотя четких критериев для измерения умственных способностей кошек нет, эксперименты показали заметные различия между породами.

Резюмируется, что умственные качества, которые важны для одной группы кошек, могут не быть столь актуальными для других в зависимости от их эволюционного пути.

Ранее в Шотландии кот сбежал от хозяйки на пятьсот километров.