Япония даст Украине еще больше денег

Япония продолжает оказывать поддержку Украине во время войны. О новой помощи сообщает Reuters.

Информируется, что правительство страны хочет добавить 1,122 триллиона иен (7,46 миллиарда долларов) к своей фискальной инвестиционной и кредитной программе на текущий финансовый год, в том числе с учетом поддержки Украины странами «Большой семерки».

Как известно, прошлым летом эти страны договорились о предоставлении нашей стране кредита на сумму 50 миллиардов долларов, частично финансируемого за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения.

До этого Япония уже выделила Украине три миллиарда долларов в рамках данной инициативы.

Ранее мы писали, что Украина получит очередной крупный транш от Всемирного банка.