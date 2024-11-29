В Украине закрывается легендарное издательство

В Украине исчезнет легендарное издательство. Научно-производственное предприятие «Видавництво Наукова думка» прекращает свою деятельность.

Оно работало с 1922-го года.

Данную информацию сообщило само издательство.

Так, по словам заведующей отделом распространения книжных изданий Виктории Агеевой, «Наукова думка» прекращает свою деятельность по решению Национальной академии наук Украины.

Указывается, что сотрудникам об увольнении сообщили за два месяца до прекращения деятельности предприятия.

Отметим, что, согласно данным сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний «Опендатабот», процедуру банкротства начали 5 октября.

Кроме этого закрываются книжный магазин на улице Терещенковской в ​​Киеве и онлайн-магазин издательства.

При этом председатель комиссии по прекращению Елена Жук рассказала, что «Наукову думку» ликвидируют в рамках процесса оптимизации от НАН. Она пообещала, что издательство завершит оставшиеся в работе издания.

Последним днем ​​работы книжного магазина издательства станет 2 декабря.

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