Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 29 ноября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 738 660 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 458 танков, 19 339 боевых бронированных машин, 20 886 артиллерийских систем, 1 255 РСЗО, 1 006 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 19 750 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 851 крылатая ракета, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 30 272 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 700 единиц специальной техники.

Ранее Джонсон высказался о перспективе отправки западных военных в Украину.