Байден резко прокомментировал масштабную атаку России по Украине

Президент США Джо Байден резко высказался по поводу масштабной атаки России по Украине в ночь на четверг, 28 ноября. Его слова цитирует Белый дом.

Политик сказал: «Эта атака возмутительна и в который раз напоминает о срочности поддержки украинского народа в его борьбе с российской агрессией».

Также отмечается: «В этот день мое послание украинскому народу ясно: США поддерживают вас. В начале этого года по моему указанию США начали уделять приоритет экспорту ПВО, поэтому они в первую очередь идут в Украину».

Он подчеркнул усилия своей администрации, направленные на усиление энергетической устойчивости нашей страны накануне зимы, а также предоставление других критически важных ресурсов, в частности артиллерии, ракет и бронетехники.

Резюмируется: «Россия продолжает недооценивать храбрость, стойкость и решительность украинского народа. США вместе с более чем 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу».

Ранее мы писали, что США готовят большой пакет оружия Киеву.