Джонсон высказался о перспективе отправки западных военных в Украину

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон высказался о перспективе отправки европейских военных в Украину. Его слова цитирует издание The Telegraph.

Он сказал: «Я не думаю, что мы должны посылать боевые войска, чтобы противостоять русским. Но я думаю, что как часть решения, как часть конечного результата, вы захотите иметь многонациональные европейские миротворческие силы, которые будут следить за границей».

Политик добавил: «Я не представляю, как такая европейская операция может проходить без британцев».

Борис Джонсон отметил: «Мы ведем опосредованную войну, но не даем нашим доверенным лицам возможности выполнять свою работу. Уже много лет мы позволяем им сражаться с одной рукой, связанной за спиной».

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