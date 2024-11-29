Путин ответил, готова ли РФ к началу мирных переговоров с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не имеет предпосылок для начала мирных переговоров, а также назвал новоизбранного президента США Дональда Трампа «умным политиком». Об этом он сказал во время своей речи в Казахстане, передает Sky News.

По словам Путина, у него нет причин для начала переговоров с Украиной о возможном мирном урегулировании войны, однако условия, которые он предложил в июне для соглашения, остаются без изменений.

В Sky News напомнили, что в июне президент РФ заявил, что его страна прекратит войну только тогда, если Киев откажется от своих планов по вступлению в НАТО и отдаст Москве свои четыре области. Тогда такое требование Украина сразу отвергла, ведь оно равнозначно капитуляции.

«Я не формулировал предварительных условий, я не говорил, что предварительные условия для начала переговоров такие-то и такие-то. Я просто говорил о наших условиях мира», — добавил диктатор сегодня, 28 ноября.

Кроме того, Путин подчеркнул, что готов к диалогу с США и сказал, что Дональд Трамп является «умным политиком, который способен найти решение».

Президент РФ считает, что новоизбранный лидер США «все еще не в безопасности», ведь на него было совершено два покушения перед президентскими выборами в стране.

Напомним, Марк Рютте заявил, что НАТО и Трамп убедят Путина сесть за стол переговоров.