Зеленский отреагировал на угрозы Путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что лидер РФ Владимир Путин снова рекламирует свои ракеты, демонстрируя готовность продолжать войну и срывать мирные инициативы. Об этом глава государства отметил в видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что сегодня в Казахстане Путин снова рекламировал свои ракеты — свою готовность убивать и разрушать. Он предположил, что к тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи.

По словам украинского президента, Путину не нужно окончание этой войны, напротив, он хочет не дать еще и другим закончить эту войну.

«Размахивать своим „орешником“ сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия Президента Трампа, которые точно будут после инаугурации. Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у Президента Трампа ничего не получилось — чтобы он не смог закончить войну», — пояснил президент.

Резюмируя, Зеленский добавил, что Путин — единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит. И именно поэтому, по словам главы Украинского государства, путинская эскалация сейчас — это давление, чтобы впоследствии заставлять Президента Америки идти на условия России.

Напомним, в ОП отреагировали на угрозы Путина атаковать Киев.