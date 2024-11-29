США не планируют давать Украине ядерное оружие, — СМИ

Угрозы российского диктатора Владимира Путина привели к усилению разговоров о ядерной войне и возможности вернуть Украине ядерное вооружение. Об этом сообщает Newsweek.

СМИ отмечает, что сейчас многие политики говорят о ядерной войне, потому что конфликт между США и их союзниками по НАТО и Россией из-за войны в Украине обостряется.

Толчком к этому стало и то, что Путин недавно подписал обновленную ядерную доктрину, в которой подчеркивается, что Россия будет прилагать «все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы» и имеет целью предотвратить эскалацию напряженности между государствами, которая может привести к «военным конфликтам, в в том числе ядерных».

После этого начались слухи о том, что Соединенные Штаты могут вернуть Украине ядерное вооружение. Однако изданию в Белом доме сообщили, что «не планируют предоставлять Украине ядерное оружие».

Напомним, Кремлю почему-то не понравилась идея возвращения Украине ядерного оружия.