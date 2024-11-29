НАТО и Трамп убедят Путина сесть за стол переговоров, — Рютте

НАТО и избранный президент США Дональд Трамп смогут убедить диктатора России Владимира Путина сесть за стол переговоров по прекращению войны в Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News.

По его словам, сейчас у Киева нет сильных позиций для переговоров с Путиным, но любое заключенное соглашение должно «помешать россиянам получить то, что они хотят».

«Очень важно, чтобы у нас было хорошее соглашение, потому что весь мир будет наблюдать за тем, какое соглашение будет заключено между Россией и Украиной. Мы должны убедиться, что Украина находится в более сильной позиции, чем теперь, чтобы можно было заключить соглашение, которое будет невыгодно россиянам — а значит Китаю, Северной Корее и Ирану», — объяснил свое мнение Рютте.

Генсек НАТО выразил уверенность, что он и администрация Трампа убедят Путина вести переговоры.

«Мы сможем посадить Путина за стол переговоров, потому что он почувствует, что, в конце концов, в его интересах не продолжать войну. ...Но понятно, что мы должны убедиться, что заключено соглашение добра, и что мы не уступаем Ирану, Китаю, Северной Корее и России. Для будущего каждого из нас очень важно убедиться, что этого не произойдет», — добавил Рютте.

Напомним, Рютте сделал громкое заявление по поводу Трампа и Украины.