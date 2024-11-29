В ОП отреагировали на угрозы Путина атаковать Киев

Офис президента Украины отреагировал на угрозы российского диктатора Владимира Путина ударить «по центру принятия решений» в Киеве баллистической ракетой Орешник. Там считают, что это «признаки просто невероятно тотального страха Путина». Об этом свидетельствует заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

«Это признаки просто невероятного, тотального страха Путина. Он боится, что все действительно завершится для него фатально», — полагает чиновник.

По словам советника руководителя ОП, российские ракетные удары по территории Украины — это не ответ на то, что делает Украина с западными дальнобойными ракетами, а продолжение агрессивной войны России. Путин это делал с начала войны и продолжает делать. Путин производит подмену понятий, когда озвучивает угрозы.

Также советник руководителя ОП высказался о появлении информации о ракете Орешник. По его словам, на самом деле нет никаких новых видов оружия, а есть те виды, которые прописаны в договорах об ограничении использования межконтинентальных ракет большой, средней и малой дальности.

В то же время Подоляк подчеркивает, что Россия является нарушителем этих договоров. Также он указал на то, что Путин использует несуразные психовидоизмененные иллюзии на пример того, что якобы на Россию напали, и таким образом российский диктатор пытается на других переложить те действия, которые делает сам.

Советник руководителя ОП считает, что Путина можно к чему-то принудить только с применением силы. В частности, речь идет об экономической силе — об обнулении экономического потенциала за счет уменьшения цены на нефть, обнуления российских банков.

Также Подоляк говорит о важности силового влияния на Путина: «Необходимо меньше слушать угрозы Путина и увеличить массированные удары по военной инфраструктуре, в пограничные точно — потому что это существенно скажется на линии фронта, но еще и в глубине России — потому что это существенно скажется на социальных настроениях в РФ».

Советник руководителя ОП отметил, что Путин вообще не разбирается в оружии, потому что он человек с низким интеллектом.

Напомним, Путин снова принялся размахивать своим «орешником».