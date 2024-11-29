«Укрэнерго» сообщило об отключениях на пятницу, 29 ноября

В «Укрэнерго» проинформировали о графиках ограничения света на 29 ноября, отметив, что в Украине будут задействовать до трех очередей отключений.

Так, 29 ноября, время применения и объем мер ограничения будут следующими:

Для бытовых потребителей:

— 00:00 — 06:00 — одна очередь отключений;

— 06:00 — 14:00 — две очереди отключений;

— 14:00 — 18:00 — три очереди отключений;

— 18:00 — 22:00 — две очереди отключений;

— 22:00 — 24:00 — одна очередь отключений;

В то время как для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать на протяжении всех суток.

Причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

В компании заверили, что энергетики работают над тем, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Вместе с тем время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Также в сообщении напомнили, что Укрэнерго определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены.

Энергетики призывали потреблять электроэнергию бережливо.

Напомним, утром 28 ноября россияне совершили уже 11 с начала года массированную ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему.