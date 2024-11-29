Шведы придумали, как измерять время по-новому

Эксперты из университета Уппсалы в Швеции придумали, как измерять время по-новому. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они разработали метод измерения времени, который не требует отправной точки.

Добавляется, что для этого ученые использовали свойства атомов в состояниях Ридберга для создания квантовых отпечатков времени.

Поясняется, что состояния Ридберга представляет собой высокоэнергетические состояния атомов, при которых электроны удаляются на значительное расстояние от ядра.

Говорится, что такие атомы создаются с помощью лазеров и широко используются в квантовой инженерии.

Указывается: «Когда несколько волн состояний Ридберга взаимодействуют, они создают уникальные интерференционные узоры, напоминающие отпечатки. Такие вантовые отпечатки времени фиксируют длительность событий, не требуя начала отсчета».

В ходе опыта ученые использовали лазеры для возбуждения атомов гелия в состояния Ридберга и наблюдали их интерференционную картину, создающую отпечатки: каждый отпечаток соответствовал определённому времени, например, «прошло четыре наносекунды».

Одна из соавторов исследования Марта Берхольц рассказала: «Это похоже на измерение скорости бегуна, когда его скорость сравнивают его с известными скоростями других участников и нет необходимости знать точное время старта».

Информируется, что такой метод может применяться в измерении сверхкоротких временных интервалов, вплоть до 1,7 триллионных долей секунды.

Резюмируется, что в будущем исследователи хотят использовать другие элементы или лазеры с различной энергией, чтобы адаптировать метод к новым условиям и задачам, а данное открытие особенно важно для изучения событий в квантовом масштабе, где традиционные способы отсчета времени не работают.

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