Американцы объяснили, как правильно пить воду

Эксперты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) рассказали о том, как правильно пить воду. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты проанализировали, как сказывается ежедневное потребление достаточного количества воды на здоровье человека.

Профессор Бенджамин Брейер сказал: «Для столь повсеместного и простого вмешательства доказательства не были четкими, а преимущества не были четко установлены, поэтому мы хотели рассмотреть их более подробно».

Ученые оценили результаты восемнадцати рандомизированных контролируемых испытаний, связанных с систематизированным питьем воды.

Оказалось, что употребление восьми кружек, или двух литров воды в день значительно снижает вероятность образования камней в почках.

Добавляется, что около шесть чашек (полтора литра) воды в сутки способствуют снижению веса.

Оказалось также, что выпивание более двух литров воды за день не имеет никаких преимуществ по сравнению с указанными дозами.

Информируется, что достаточное количество воды в рационе помогает предотвращать мигрень, контролировать диабет и низкое кровяное давление, а также способствует профилактике инфекций мочевыводящих путей.

Сообщается, что взрослые с рецидивирующими головными болями почувствовали себя лучше после трех месяцев употребления большего количества воды.

Отмечается, что употребление примерно четырех дополнительных стаканов воды в день помогло пациентам с диабетом, у которых был повышен уровень глюкозы в крови.

Резюмируется, что поощрение людей пить воду перед едой было бы простым и дешевым вмешательством, которое могло бы принести огромную пользу, учитывая возросшую распространенность ожирения.

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