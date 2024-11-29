Стало известно о смертельном последствии неправильного режима сна

Доктор Жан-Филипп Шапут из университета Оттавы в Канаде поведал о смертельном последствии неправильного режима сна. По его словам, отход ко сну в разное время увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Эксперт провел анализ качества ночного отдыха более 72 тысяч человек, после чего установил, что регулярность сна имеет большее значение, чем продолжительность.

Указывается на то, что у человека значительно увеличивается риск сердечного приступа и инсульта, если он засыпает в разное время, даже если спит по восемь часов в сутки.

Информируется, что анализ состояния людей в возрасте 40-79 лет продолжался восемь лет.

Были проведены наблюдения за остановкой сердца, сердечной недостаточностью, а также изучали связь заболеваний с режимом ночного отдыха.

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