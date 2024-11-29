Ученые объяснили, почему нужно побольше двигаться

Эксперты из университета Гриффита в Австралии поведали о небывалой пользе физической активности. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что повышение ее уровня может существенно увеличить продолжительность жизни.

Так, по их словам, если бы все люди старше 40 лет были так же подвижны, как самые активные 25% населения, они могли бы прожить на одиннадцать лет дольше.

Говорится, что люди из наименее подвижной четверти населения, старше 40 лет, могли бы увеличить свою продолжительность жизни на шесть часов за каждый час ходьбы.

Добавляется, что наиболее активные 25% населения имеют на 73% меньший риск смерти по сравнению с наименее активными.

Указывается, что суммарно продолжительность жизни может увеличиться примерно на одиннадцать лет при достижении максимального уровня подвижности.

Ученые рассказали: «Это вполне достижимая цель, ведь четверть населения уже это делает».

Поясняется, что физическая активность может оказывать эффект, сопоставимый с отказом от курения, так как низкая подвижность по своим последствиям может быть столь же вредной. А каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь на одиннадцать минут.

Кроме этого, сообщается, что более высокая подвижность также снижает риск сердечнососудистых заболеваний, инсульта, рака и других хронических болезней.

Резюмируется, что для значительного улучшения здоровья необходимо добавлять в свой день около трех часов ходьбы, однако даже небольшое увеличение физической активности способно заметно улучшить качество и продолжительность жизни.

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