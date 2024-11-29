Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые объяснили, почему нужно побольше двигаться

Ученые объяснили, почему нужно побольше двигаться

Агата Кловская
28.11.24 18:55
190
Ученые объяснили, почему нужно побольше двигаться

Эксперты из университета Гриффита в Австралии поведали о небывалой пользе физической активности. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что повышение ее уровня может существенно увеличить продолжительность жизни.

Так, по их словам, если бы все люди старше 40 лет были так же подвижны, как самые активные 25% населения, они могли бы прожить на одиннадцать лет дольше.

Говорится, что люди из наименее подвижной четверти населения, старше 40 лет, могли бы увеличить свою продолжительность жизни на шесть часов за каждый час ходьбы.

Добавляется, что наиболее активные 25% населения имеют на 73% меньший риск смерти по сравнению с наименее активными.

Указывается, что суммарно продолжительность жизни может увеличиться примерно на одиннадцать лет при достижении максимального уровня подвижности.

Ученые рассказали: «Это вполне достижимая цель, ведь четверть населения уже это делает».

Поясняется, что физическая активность может оказывать эффект, сопоставимый с отказом от курения, так как низкая подвижность по своим последствиям может быть столь же вредной. А каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь на одиннадцать минут.

Кроме этого, сообщается, что более высокая подвижность также снижает риск сердечнососудистых заболеваний, инсульта, рака и других хронических болезней.

Резюмируется, что для значительного улучшения здоровья необходимо добавлять в свой день около трех часов ходьбы, однако даже небольшое увеличение физической активности способно заметно улучшить качество и продолжительность жизни.

Ранее американцы рассказали о жутком последствии одиночества.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Комментарии

Статьи

16.11.24 13:42

Команда Трампа: эротическая модель Элизабет Пипко, властелин тату Пит Хегсет, Илон Маск и другие

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список
02.11.24 18:46

Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.11.24 21:25

Шведы придумали, как измерять время по-новому

28.11.24 20:16

Американцы объяснили, как правильно пить воду

28.11.24 17:40

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в последние дни осени

28.11.24 16:44

На Запорожье оккупанты расстреляли пятерых украинских пленных

28.11.24 16:35

В водах Антарктики услышали кое-что странное

28.11.24 16:13

Стало известно о смертельном последствии неправильного режима сна

28.11.24 16:09

Британцы впервые установили форму фотона

28.11.24 15:35

У Земли нашли таинственный шрам

28.11.24 15:19

Путин снова принялся размахивать своим «орешником»

28.11.24 15:19

Путин снова принялся размахивать своим «орешником»

28.11.24 13:37

На Львовщине более полумиллиона абонентов остались без света

28.11.24 13:14

«Укрэнерго» отменило аварийные отключения

28.11.24 11:14

В ОП назвали условия для переговоров с Россией

28.11.24 10:13

США призывают Киев мобилизовать 18-летних юношей, — СМИ

28.11.24 09:18

В «Укрэнерго» рассказали, как будут выключать свет 28 ноября

27.11.24 12:50

В Бундесвере обвинили Россию в авиакатастрофе в Литве

27.11.24 10:38

США в любой момент могут вступить в войну с РФ или КНР, — глава ВВС

27.11.24 09:49

Байден попросил у Конгресса $24 млрд для Украины

27.11.24 09:36

Стало известно, как в Украине будут отключать свет 27 ноября

22.11.24 16:18

Байден опозорился на встрече с баскетболистами

22.11.24 15:05

Разведка назвала число россиян, воюющих против Украины

22.11.24 15:34

"Цель - незаконное обогащение": адвокат заявил о "преступной деятельности" экс-главы ОП Андрея Богдана и контрабандиста Сеяра Куршутова

22.11.24 13:38

Офис президента Украины и правительство работают в штатном режиме

22.11.24 11:48

Из-за ухудшения климата и экологии в мире ожидается резкий рост смертности

22.11.24 16:13

Туск сделал громкое заявление по поводу войны в Украине

22.11.24 16:36

Наставник «Челси» назвал главную проблему Мудрика в команде

22.11.24 14:41

Следующий удар межконтинентальной ракетой Россия может нанести по Киеву, — CNN

22.11.24 14:01

Украина получит очередной крупный транш от Всемирного банка

22.11.24 14:06

Стало известно, сколько котельных сейчас включены в Украине

Фото и Видео
На известном аукционе продали ну очень странный лот
На известном аукционе продали ну очень странный лот
На известном аукционе продали ну очень странный лот
На известном аукционе продали ну очень странный лот
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома
Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома
Бриджит Джонс 4. Без ума от мальчишки (2024): трейлер и дата выхода культового фильма
Бриджит Джонс 4. Без ума от мальчишки (2024): трейлер и дата выхода культового фильма
Секретный уровень (2024): трейлер и дата выхода новинки от создателей «Любовь. Смерть. Роботы»
Секретный уровень (2024): трейлер и дата выхода новинки от создателей «Любовь. Смерть. Роботы»
Аномальные ливни затопили Сицилию
Аномальные ливни затопили Сицилию
Элизабет Пипко: эротическая модель станет пресс-секретарем Трампа
Элизабет Пипко: эротическая модель станет пресс-секретарем Трампа
Легенда сборной Ураины вошел в Зал славы итальянского футбола
Легенда сборной Ураины вошел в Зал славы итальянского футбола
Зеленский встретился с Боррелем и сообщил важную новость
Зеленский встретился с Боррелем и сообщил важную новость
Лубинец заявил о расстреле украинских военнопленных на Курщине
Лубинец заявил о расстреле украинских военнопленных на Курщине
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.