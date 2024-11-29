Британцы впервые установили форму фотона

Эксперты из университета Бирмингема в Великобритании впервые установили форму фотона. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты создали математическую модель взаимодействия света и материи. В процессе они впервые смогли визуализировать его форму фотона.

Поясняется, что фотон представляет собой квант света, обладающий свойствами как волны, так и частицы, и всегда вызывал сложности в визуализации из-за своей двойственной природы.

Созданная модель описывала взаимодействие фотонов с веществом.

Добавляется, что изучались фотоны, излучаемые наночастицами кремния.

Ученые рассказали: «Наши расчеты позволили преобразовать почти невозможную задачу в вычисляемую. Мы смогли создать изображение фотона, чего прежде не было в физике».

Информируется, что данная симуляция помогла воссоздать «градиенты интенсивности» электромагнитного поля вокруг фотона и точно описать траекторию фотонов с момента их излучения.

Говорится: «Геометрия и оптические свойства материала влияют на форму фотона, цвет и даже вероятность существования».

Резюмируется, что это исследование не только расширяет фундаментальные знания о природе света, но и предлагает мощные инструменты для разработки более точных и чувствительных оптических технологий.

Ранее были созданы самые тонкие спагетти в мире.