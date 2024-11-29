В водах Антарктики услышали кое-что странное

В водах вокруг Антарктики услышали таинственные звуки, которые идут из глубин океана. О них поведали местные исследователи.

Сказано, что шумы, известные как Bio-Duck, напоминают кряканье утки, однако они намного громче и загадочнее.

Было выявлено, что эти звуки не хаотичны, а скорее напоминают диалог между несколькими источниками.

Стоит напомнить, что Bio-Duck впервые был зарегистрирован еще в 1960-м году, однако природа данного звука оставалась неясной.

Лишь в 2014-м году специалисты связали эти звуки с антарктическими малыми полосатиками (Balaenoptera bonaerensis), используя специальные метки для отслеживания поведения китов.

Впрочем, такое объяснение было не полным.

Отмечается, что схожие звуки, зафиксированные в других океанах вокруг Австралии и Новой Зеландии, пока не были однозначно связаны с китами, что оставляет вероятность существования других морских обитателей, издающих такие же звуки.

Ученые рассказали: «Мы обнаружили, что звуки исходят от нескольких разных источников, и они словно общаются. Когда один источник говорил, остальные молчали, как будто слушали. Затем первый замолкал, давая другим возможность ответить».

Добавляется, что Bio-Duck строго периодические, поэтому сначала ученые сомневались в их биологической природе. Однако дальнейший анализ показал, что они исходят от живых существ.

В то же время, цель такого разговора остается загадкой.

Есть теория, что звуки могут быть связаны с поиском пищи, коммуникацией между родителями и детенышами или даже предупреждениями о близости морских судов.

Ранее у Земли нашли таинственный шрам.