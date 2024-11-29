У Земли нашли таинственный шрам

Эксперты из университета Кертина в Австралии сделали интересное открытие. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что специалисты нашли необычный след в засушливой местности на равнине Налларбор в Южной Австралии.
Сказано, что такой шрам длинною в одиннадцать километров, стал результатом воздействия мощного торнадо.
Добавляется, что его обнаружили благодаря спутниковым снимкам Google Earth, которые изучал исследователь пещер в поисках геологических образований.
Австралийцы заинтересовались этой находкой и провели дополнительные исследования, чтобы определить природу явления.
Оказалось, что след образовался между 16 и 18 ноября 2022-го года, когда в регионе наблюдались интенсивные осадки.
Отмечается также, что шрам имеет ширину от 160 до 250 метров и демонстрирует так называемые циклоидальные отметки, которые образуются из-за всасывающих вихрей торнадо.
Предполагается, что торнадо относился к категории F2 или F3 по шкале Фудзиты с ветрами свыше 200 километров в час, и двигался с запада на восток и просуществовал от семи до тринадцати минут.
Ученые рассказали, что силы торнадо было достаточно, чтобы эрозировать почву, уничтожить растительность и оставить четкие следы, которые видны даже спустя полтора года.
Указывается, что торнадо на равнине Налларбор встречаются редко и мало изучены, в основном из-за удаленности региона и отсутствия разрушений, которые могли бы привлечь внимание.
Данное открытие стало четвертым зафиксированным случаем торнадо на этой территории, причем все такие события происходили в ноябре.
Информируется, что спутниковые технологии сыграли ключевую роль в идентификации и анализе этого явления.
Ожидается, что это открытие поможет понять, при каких условиях возникают торнадо в малонаселенных регионах и как лучше подготовиться к ним.
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