Путин снова принялся размахивать своим «орешником»

Владимир Путин угрожает нанести новый удар межконтинентальной баллистической ракетой, которую он называет «Орешником», по Украине. Целью может стать Киев. Об этом сообщает Reuters.

«Разумеется, мы ответим на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, о чем уже говорилось, в том числе, возможно, продолжим испытания „Орешника“ в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября», — заявил Путин на заседании Совета безопасности ОДКБ в Казахстане.

По его словам, в настоящее время минобороны и генштаб выбирают цели для ударов на территории Украины.

«Это могут быть военные объекты, оборонные и промышленные предприятия, центры принятия решений в Киеве», — сказал он.

Путин сообщил, что «по мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких „Орехов“ гроздью в одном ударе его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия».

Путин утверждает, что на России начали серийное производство «Орешника». По его словам, температура ее поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов, а все, что находится в эпицентре взрыва, «по сути, превращается в пыль».

Он заявил, что «Орешник» поражает якобы даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

Напомним, Путин заявил об ударе по Украине «аналоговнетной» ракетой.